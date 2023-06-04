Шангри-Ла преткновения

В Сингапуре прошел крупнейший в Индо-Тихоокеанском регионе форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в котором приняли участие главы оборонных ведомств и руководители разведслужб 49 государств, включая США, Китай и страны ЕС. Стержнем дискуссии стали конфликт на Украине и пути его решения. Конференция выявила два противоположных подхода к украинскому урегулированию. Выдвинутый Индонезией мирный план призывает к остановке конфликта по корейскому сценарию. Однако второй после китайского азиатский план не устроил ни Киев, ни Запад. США и их союзники намерены наращивать поставки оружия Украине в расчете на поражение России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди участников ежегодного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» можно было увидеть министра обороны США Ллойда Остина, премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга и министра обороны КНР Ли Шанфу

Фото: Vincent Thian / AP Среди участников ежегодного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» можно было увидеть министра обороны США Ллойда Остина, премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга и министра обороны КНР Ли Шанфу

Фото: Vincent Thian / AP

Проходившая 2–4 июня двадцатая конференция по безопасности «Диалог Шангри-Ла» — азиатский аналог Мюнхенской конференции по безопасности — стала уже вторым форумом в Сингапуре, собравшимся в условиях конфликта на Украине. Как и год назад, «Диалог Шангри-Ла» этого года проходил без участия российских представителей.

В прошлом году приглашение Москве было отозвано, а в этом оно и вовсе не направлялось.

Среди спикеров от стран Запада на форуме «Диалог Шангри-Ла» этого года были министр обороны США Ллойд Остин, его коллеги из Британии и Германии Бен Уоллес и Борис Писториус, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Украинскую сторону представлял глава Минобороны Алексей Резников.

Им по сути противостояла «азиатская команда», в которую входили министр обороны КНР Ли Шанфу, главы оборонных ведомств стран АСЕАН, не присоединившихся к санкциям против России, министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, заявивший, что приехал в Сингапур обсуждать безопасность в регионе, а не «потребность Украины в снарядах». Сам же хозяин встречи — глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен призывал всех осознать «острую необходимость не допустить повторения в Азии того, что случилось на Украине».

Именно украинский кризис был стержнем трехдневных дискуссий в Сингапуре.

Накануне открытия форума его участникам представили доклад «Оценка состояния региональной безопасности в 2023 году», выпущенный лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS). «Самый большой вопрос — это влияние на региональную безопасность более тесного стратегического партнерства между Китаем и Россией, сильно укрепившегося за время украинского конфликта. Конфликт сработал как геополитический ускоритель»,— отметила в ходе дискуссии редактор доклада, старший научный сотрудник азиатского филиала IISS Линн Куок.

В этих условиях одним из самых резонансных стало выступление министра обороны Индонезии Прабово Субианто, который выдвинул новый план урегулирования на Украине.

Это был уже второй в этом году мирный план «азиатской сборки» после обнародованного в годовщину специальной военной операции на Украине плана председателя КНР Си Цзиньпина. «Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать наших братьев на Украине и в России как можно скорее прийти к соглашению о немедленном прекращении боевых действий»,— заявил генерал Субианто. «Нам не следует возлагать вину ни на одну из сторон. В каждом конфликте есть две версии происходящего. Обе стороны уверены в своей правоте. Но ради безопасности всего мира, ради безопасности невинных людей мы должны добиться прекращения боевых действий как можно скорее»,— продолжал индонезийский министр.

После этого он изложил основные пункты своего мирного плана. «Первое: полное прекращение огня и боевых действий всеми сторонами конфликта и фиксация позиций, на которых они находятся в настоящий момент. Второе: отвод войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образование демилитаризованной зоны. Третье: немедленное создание наблюдательного контингента ООН. Четвертое: размещение контингента ООН на всем протяжении демилитаризованной зоны. Пятое: ООН следует организовать и провести референдумы на всех спорных территориях с целью гарантировать объективное отражение желаний населения этих территорий»,— заявил генерал Субианто, добавив, что Индонезия «готова предоставить военных наблюдателей и воинские подразделения для работы под эгидой миротворческих сил ООН».

Однако о каких «спорных территориях» в зоне конфликта идет речь в его мирном плане, индонезийский министр не уточнил. Прабово Субианто признал, что в основу его плана положен принцип демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей. «Большой конфликт в Корее был разрешен прекращением боевых действий и образованием демилитаризованной зоны. Да, конфликт в Корее до сих пор не получил полного и окончательного разрешения. Но тем не менее, уже почти пять десятилетий там сохраняется некоторая форма мира, что гораздо лучше, чем массовые разрушения и смерть множества невинных людей»,— резюмировал глава Минобороны Индонезии.

Однако мирный план генерала Субианто похоронил представлявший на форуме в Сингапуре Украину министр обороны Алексей Резников.

«Звучит как российский, а не индонезийский план. Нам нужно выиграть эту войну, после этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером»,— заявил Алексей Резников. А его заместитель Владимир Гаврилов отметил, что Киев не будет обсуждать какую-либо договоренность, которая связана с потерей территорий, «в том числе Крыма». До этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что индонезийский план неприемлем, поскольку он поможет российским войскам в зоне конфликта выиграть время.

В свою очередь, агентство «РИА Новости» процитировало источник в Москве, который заявил, что любые действительно мирные инициативы по Украине требуют изучения и в индонезийских идеях по урегулированию есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада. Ранее в Кремле заявляли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок для диалога по Украине нет, хотя звучит все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе.

В то время как ряд азиатских участников «Диалога Шангри-Ла» поддержали индонезийский и китайский мирные планы, западные участники в один голос говорил о том, что путь к миру на Украине должен лежать через поражение России.

Это фундаментальное разногласие выразил в Сингапуре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель»,— заявил господин Боррель, призвав задуматься над тем, нужно ли будет Украине и всему мировому сообществу такое решение. «Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией»,— пояснил он. «Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну»,— добавил господин Боррель. По его словам, Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь именно потому, что хочет мира на Украине.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус упирал на то, что у его страны нет иного выбора, кроме как вооружать Украину. «Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил»,— заявил глава Минобороны Германии, по словам которого, поставки Германией вооружения Украине — это «настоящая смена парадигмы», которая требует от правительства перестраивать свою оборонную политику, в том числе в области контроля за экспортом вооружений.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российские действия на Украине привели к расширению НАТО, чего изначально пыталась избежать Москва. По мнению британского министра, военная операция на Украине заставила многие страны «переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО». Анализируя ход конфликта на Украине, он выразил мнение, что произведенное в России оружие не отвечает стандартам качества. «Если среди присутствующих есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу. Принимая во внимание то, что я видел на Украине, я бы призвал вас не тратить свои деньги на российское вооружение»,— заявил Бен Уоллес.

«Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным вбросам»,— прокомментировали слова британского министра в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

Сергей Строкань