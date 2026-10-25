Уже в середине 1960-х она была — нет, не секс-символом (тут все еще первенствовала Брижит Бардо), а воплощением того, что я называю «отъявленная парижанка до мозга костей». Особенно обостренно и близко к сердцу ее воспринимали в этом качестве в Советском Союзе, за железным занавесом. Женский шарм, присущий богемным столичным француженкам, сочетался с аурой недоступной свободы — политической и сексуальной. Даже официозный режиссер Сергей Герасимов недаром снял именно Жирардо в эпизоде фильма «Журналист», чей герой оказывается в командировке в Париже и вкушает от западных соблазнов. Примерно в это же время актриса играет у модного тогда Клода Лелуша в картине «Жить, чтобы жить» — тоже, кстати, про журналиста. Выступает у эпатажного Марко Феррери в «Женщине-обезьяне» в роли бородатой женщины и в гротеске «Диллинджер мертв».