У мира глаза велики

Встречи спецпредставителя правительства КНР по поиску политического решения украинского кризиса Ли Хуэя в Киеве не закончились прорывом, однако Пекин не собирается снижать обороты и уверяет в готовности настойчиво подталкивать стороны к переговорам. Пока же китайский эмиссар продолжает европейское турне, в Москву приехал глава МИД Уганды — и тоже не без миротворческого запала. Как выяснилось, в Россию летом приедет делегация лидеров стран Африки, от имени которых президент ЮАР Сирил Рамафоса анонсировал, но не конкретизировал африканскую версию мирного плана. Одновременно стало известно, что в РФ и на Украину со своими мирными предложениями намерены приехать делегаты из Ватикана. В столь насыщенный переговорными перспективами день не остался в стороне и президент Белоруссии Александр Лукашенко, призвавший соседей срочно начать диалог без всяких предварительных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с угандийским министром иностранных дел Джедже Одонго, похоже, так и не помогла Сергею Лаврову прояснить детали мирного плана по Украине, выдвигаемого группой африканских стран, куда входит и Уганда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Встреча с угандийским министром иностранных дел Джедже Одонго, похоже, так и не помогла Сергею Лаврову прояснить детали мирного плана по Украине, выдвигаемого группой африканских стран, куда входит и Уганда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Урегулирование российско-украинского конфликта 18 мая стало чуть ли не главной темой мировой повестки. В этот день прозвучало сразу несколько мирных инициатив. Главное внимание на этом направлении привлек к себе Китай. Не прошло и месяца после телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, как спецпредставитель Ли Хуэй отправился в турне по европейским странам для поиска политического решения кризиса. Первым пунктом назначения китайского эмиссара стал Киев. И там, судя по публичным оценкам участников переговоров, прорыва не случилось.

Как заявили в МИД КНР, Ли Хуэй встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса президента Андреем Ермаком и руководством Минобороны.

Он «подробно остановился на позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, заявив, что предложенные председателем КНР Си Цзиньпином "четыре необходимости", "четыре совместных шага" и "три темы для размышления" — основополагающие ориентиры для политического урегулирования Китаем украинского кризиса», отметили в ведомстве.

Любопытно, что в своих отчетах Пекин сделал акцент не на мирном плане из 12 пунктов, а на еще более общих положениях, выдвинутых председателем Си весной 2022 года, во время видеосаммита с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Четыре необходимости» подразумевают уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное отношение к разумным соображениям безопасности всех сторон и приложение всех усилий для мирного разрешения кризиса. «Совместные шаги» предполагают совместное поддержание усилий по мирному урегулированию кризиса, недопущение применения или угрозы применения ядерного оружия, обеспечение стабильности глобальной цепочки производства, оказание помощи гражданскому населению кризисных районов в зимний период. «Темами для размышления» китайский лидер назвал тезисы о том, что в конфликтах и войнах не бывает победителей, простого решения сложных проблем не существует, а конфронтации между крупными державами необходимо избегать.

В МИД КНР подчеркнули, что «панацеи для разрешения кризиса нет, и всем сторонам нужно начать с себя, аккумулировать взаимное доверие и создать условия для мирных переговоров, чтобы остановить войну». «Китай готов содействовать тому, чтобы международное сообщество сформировало наибольший общий знаменатель для урегулирования украинского кризиса и приложило усилия для скорейшего прекращения боевых действий и восстановления мира»,— заверили в ведомстве.

Между тем украинская версия итогов встреч отличалась большей конкретикой. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, для Ли Хуэя был проведен «брифинг по текущей ситуации с безопасностью в стране». Кроме того, господа Ермак и Кулеба подробно рассказали коллеге о десяти пунктах формулы мира президента Украины. «Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира. Поблагодарил за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины»,— сказал Андрей Ермак.

Таким образом, Китай говорил о своих общих принципах, Украина — о своей формуле мира. На чем стороны сошлись, неизвестно, но явно обошлось без прорывов.

И пока Ли Хуэй отправился дальше продвигать в Европе предложения Си Цзиньпина, у Пекина появились конкуренты, желающие снискать лавры миротворцев. На днях президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны Африки (ЮАР, Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда) «без лишнего шума» работают над тем, чтобы убедить РФ и Украину начать переговоры. По его словам, президенты двух стран готовы принять делегации от государств континента и поговорить о мире.

Накануне, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Белоруссии Сергеем Алейником признался, что в Москве об инициативе африканцев слышали, но мало что о ней знают. Уже 18 мая ему представилась возможность расспросить о ней представителя одной из стран, выдвигающих эту инициативу,— в российскую столицу приехал министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

По итогам переговоров выяснилось, что презентация африканского мирного плана состоится летом, когда в Москву приедет делегация стран, которые его выдвигают.

«Содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе, как я понимаю, сейчас в контексте пожеланий президента Рамафосы речь идет о конце июня или середине июня — начале июля»,— сказал Сергей Лавров.

При этом, судя по всему, даже в ходе встречи с господином Одонго господин Лавров мало что узнал о конкретных мерах, предусмотренных африканским планом. По его словам, российская сторона все еще хотела бы понять, что именно предлагают страны Африки. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявлял, что и Киев готов выслушать предложения африканских лидеров, но «единственным планом есть и будет украинский».

Тем временем отчасти отошла на второй план мирная инициатива президента Бразилии Лулы да Силвы. Она, кстати, была встречена с еще большим скепсисом, чем китайская и африканская, поскольку господин да Силва искать решение конфликта предложил с лидерами РФ, Китая, Индонезии, Индии и США, не включив в этот список Украину. Учитывая, что на Западе давно провозглашен принцип «ничего об Украине без Украины», шансов на успех у бразильского лидера изначально было немного.

Впрочем, за право называться миротворцем борются и европейские игроки.

Как сообщил 18 мая портал информации Ватикана Il Sismografo, Москва и Киев ответили согласием на предложение папы римского Франциска принять его спецпосланников, которые намерены поделиться с конфликтующими сторонами параметрами возможного перемирия по ватиканской версии. Ранее Святой престол признавал, что работает над «мирной миссией», но деталей не раскрывал.

В четверг про мирное урегулирование неожиданно вспомнил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в первые месяцы после 24 февраля 2022 года на пару с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был главным распорядителем переговорного процесса. «Надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ (разработанный весной 2022 года.— “Ъ”), а новый. Для того, чтобы остановить войну»,— сказал белорусский лидер, призвав Киев отказаться от предварительных условий, сесть за стол переговоров и «уже там вырабатывать всякие условия».

На этом фоне бросается в глаза публикация издания Politico, в которой утверждается, что власти США допускают вероятность замораживания российско-украинского конфликта «на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей». По словам неназванных источников, в Белом доме предварительно уже прошли обсуждения возможных параметров линии разграничения. Прекращение боевых действий снизит расходы союзников на поддержку Киева, который взамен получит некие гарантии от США и НАТО в сфере безопасности, пишет издание.

Алексей Забродин