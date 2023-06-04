Кадыров предложил чеченские подразделения для защиты Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделение на борьбу с диверсантами в Белгородской области. Речь идет о полках и батальонах Росгвардии, Минобороны, полиции, в том числе о специальном полке имени Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике, который возглавляет Замид Чалаев.

«Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, переживаю. Верховному главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений»,— написал господин Кадыров в Telegram. По его словам, в общей сложности число чеченских бойцов в силовых структурах превышает 70 тыс. человек. «Это целых три армии!»,— отметил он.

По мнению господина Кадырова, для «ликвидации бандгруппы на российской территории» без последствий для мирного населения и инфраструктуры нужны особые знания и подготовка: не только военный, но и антитеррористический опыт. Глава республики отметил, что чеченские бойцы «уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырех десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя, где они вступили в бой с превышающим по численности противником».

Глава Чечни отметил, что все чеченские подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Они оснащены новейшей техникой, экипированы безотказным оружием и готовы выполнить любой приказ главнокомандующего, сообщил господин Кадыров. «Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!»,— добавил глава Чечни.

Рамзан Кадыров в начале мая на фоне планов частной военной компании «Вагнер» покинуть Бахмут заявлял о готовности чеченских подразделений занять позиции ЧВК. В конце мая глава республики рассказывал, что чеченские подразделения получили приказ передислоцироваться. Их зоной ответственности стала территория Донецкой народной республики. На марьинское направление были переброшены бойцы спецназа «Ахмат» и полк «Север-Ахмат».

22 мая диверсанты смогли проникнуть на территорию Грайворонского округа Белгородской области. 13 гражданских были ранены, один человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Минобороны на следующий день сообщило, что диверсанты были разгромлены, а их остатки выдавлены на территорию Украины. После этого было несколько сообщений о боях на границе в Белгородской области. Так, сегодня, 4 июня, губернатор Вячеслав Гладков рассказывал о бое российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанка. Минобороны утверждает, что с территории Украины была попытка проникнуть в село, но по противнику был нанесен артиллерийский удар, он был «рассеян и отошел».