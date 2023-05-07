Кадыров попросил Путина отправить «Ахмат» в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут). Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ранее решил, что бойцы его ЧВК выйдут из города. Он хотел передать позиции именно «Ахмату».

Господин Кадыров опубликовал подписанное письмо у себя в Telegram-канале. «Ввиду сложившейся обстановки в зоне проведения специальной военной операции прошу вас дать поручения министру обороны РФ Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики и его окрестностях»,— говорится в письме.

Господин Пригожин 5 мая объявил, что ЧВК «Вагнер» выйдет из Артемовска 10 мая из-за снарядного голода и высоких личных потерь. По его словам, согласно первоначальному плану, ЧВК должна было занять город к 9 мая. Евгений Пригожин отмечал, что бойцам осталось взять 2 кв. км из 45 кв. км Бахмута.

Леонид Уварчев