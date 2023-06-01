Путин обсудил с командиром «Ахмата» ситуацию на марьинском направлении

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов сообщил, что ему позвонил президент Владимир Путин. В ходе разговора, по его словам, глава государства назвал важным марьинское направление военной операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил телефонный звонок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Состоялся разговор с верховным главнокомандующим. Он позвонил вчера вечером... Проявил свою погруженность, скажем так, в данную тему... Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на данном направлении. Сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он возлагает на нас очень большие надежды, в связи с чем, по сути, мы сюда и переброшены»,— сказал господин Алаутдинов «Звезде». Телеканал Минобороны опубликовал фрагмент интервью в своем Telegram.

Господин Песков подтвердил информацию господина Алаутдинова. «Путин часто общается с руководителями подразделений»,— сказал представитель Кремля «РИА Новости».

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне, 31 мая, сообщил, что чеченские подразделения получили приказ передислоцироваться. Их зоной ответственности стала территория Донецкой народной республики. На марьинское направление были переброшены бойцы спецназа «Ахмат» и полк «Север-Ахмат».

Леонид Уварчев