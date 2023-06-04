Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны сообщило об отбитой атаке диверсантов в Новой Таволжанке

Министерство обороны России опубликовано вечером 4 июня сообщение, в котором говорится, что днем диверсанты попытались переправиться через реку проникнуть в село Новая Таволжанка, расположенное в Белгородской области на границе с Украиной. В сообщении ведомства отмечается, что «по противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел».

Попытку проникновения выявили подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ. Ранее о бое российских сил с диверсантами в Новой Таволжанке сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...