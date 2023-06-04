Минобороны сообщило об отбитой атаке диверсантов в Новой Таволжанке

Министерство обороны России опубликовано вечером 4 июня сообщение, в котором говорится, что днем диверсанты попытались переправиться через реку проникнуть в село Новая Таволжанка, расположенное в Белгородской области на границе с Украиной. В сообщении ведомства отмечается, что «по противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел».

Попытку проникновения выявили подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ. Ранее о бое российских сил с диверсантами в Новой Таволжанке сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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