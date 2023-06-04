Белгородский губернатор сообщил о бое российских сил с диверсантами в Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, в которой сообщил, что сейчас идет бой российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанка, расположенном на границе с Украиной.

«С ДРГ (диверсионно-разведывательная группа.— "Ъ") сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению»,— сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор также прокомментировал видеоролик «Русского добровольческого корпуса». В нем диверсанты предложили господину Гладкову встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных.

«Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними,— это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как мне ни тяжело этого говорить. Но если они живые, то с 17:00 до 18:00 — МАПП (международный автомобильный пропускной пункт.— "Ъ") "Шебекино". Гарантирую безопасность», — заявил Вячеслав Гладков.

Видеообращение к диверсантам господин Гладков записал из своего кабинета. Фоном для него стали картина, портрет президента РФ Владимира Путина и российский триколор.

Что происходит на 466-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».