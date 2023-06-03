Помощник президента Юрий Ушаков: США время от времени обсуждают с Россией вопрос обмена заключенными

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и США обсуждают по специальным каналам вопрос обменов заключенными. По его словам, обсуждение обменов ведется по спецканалам и не является регулярным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обмены обсуждаются по специальным каналам время от времени»,— рассказал господин Ушаков в интервью журналисту, автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Помощник Владимира Путина добавил, что периодические контакты между Россией и США и по другим вопросам в настоящее время сохраняются. «Некоторые контакты существуют, но периодически — время от времени. По дипломатической линии — это контакты между МИДом и посольством и, соответственно, Госдепом и нашим посольством в Вашингтоне. В том числе и о визах»,— уточнил он.

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация США рассматривает ослабление санкций против ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.

США хотят в результате обмена получить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии), а также арестованного в марте по той же статье журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Александр Кислов