Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Палаты представителей США одобрил резолюции с призывом к РФ освободить Гершковича и Уилана

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам принял резолюции, которые призывают российские власти немедленно освободить журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже в Москве, а также отпустить на свободу осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана, передает WSJ.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

«У России нет оснований держать в плену Эвана Гершковича, он невиновный американский журналист. Мы с гордостью представляем эту резолюцию, призывающую российское правительство немедленно освободить Эвана и других несправедливо задержанных американцев и вернуть их в свои семьи»,— говорится в тексте резолюции.

Двухпартийная резолюция также требует от Москвы предоставить господину Гершковичу полный доступ к представителям американского посольства и в целом отказаться от заключения в тюрьму зарубежных журналистов.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». МИД России не пустил американских дипломатов к Гершковичу в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

В ФСБ считают, что Эван Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого Гершкович брал интервью в ходе командировки, заявлял, что господин Гершкович интересовался местными военными предприятиями и спрашивал про его общение с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Пол Уилан своей вины не признал.

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США рассматривает ослабление санкций против ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...