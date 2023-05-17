Комитет Палаты представителей США одобрил резолюции с призывом к РФ освободить Гершковича и Уилана

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам принял резолюции, которые призывают российские власти немедленно освободить журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже в Москве, а также отпустить на свободу осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана, передает WSJ.

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«У России нет оснований держать в плену Эвана Гершковича, он невиновный американский журналист. Мы с гордостью представляем эту резолюцию, призывающую российское правительство немедленно освободить Эвана и других несправедливо задержанных американцев и вернуть их в свои семьи»,— говорится в тексте резолюции.

Двухпартийная резолюция также требует от Москвы предоставить господину Гершковичу полный доступ к представителям американского посольства и в целом отказаться от заключения в тюрьму зарубежных журналистов.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». МИД России не пустил американских дипломатов к Гершковичу в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

В ФСБ считают, что Эван Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого Гершкович брал интервью в ходе командировки, заявлял, что господин Гершкович интересовался местными военными предприятиями и спрашивал про его общение с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Пол Уилан своей вины не признал.

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США рассматривает ослабление санкций против ФСБ в качестве меры, способствующей обмену заключенными с Россией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США.

Эрдни Кагалтынов