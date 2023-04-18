Суд не поддался высокому давлению

Мосгорсуд во вторник признал законным арест корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal 31-летнего Эвана Гершковича, обвиняемого властями РФ в шпионаже. Предложение отпустить американца под залог в 50 млн руб. суд не принял. Защита журналиста намерена обжаловать решение о его аресте в вышестоящей инстанции. Сам он вину не признает. Посетившая судебное заседание посол США Линн Трейси призвала немедленно освободить журналиста. Ранее под таким же призывом к России подписались представители еще более 40 стран. Официальные лица РФ, однако, настаивают: только суд может решить, виновен Эван Гершкович или нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что апелляция на арест Эвана Гершковича рассматривалась в закрытом режиме, перед началом заседания в зал горсуда пустили фотографов и видеооператоров, которые смогли снять обвиняемого в стеклянном аквариуме

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Несмотря на то что апелляция на арест Эвана Гершковича рассматривалась в закрытом режиме, перед началом заседания в зал горсуда пустили фотографов и видеооператоров, которые смогли снять обвиняемого в стеклянном аквариуме

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Посол США в России Линн Трейси посетила судебное заседание в Мосгорсуде. Выйдя после него к журналистам, она рассказала, что накануне смогла впервые посетить корреспондента The Wall Street Journal в СИЗО «Лефортово». «У меня была возможность встретиться с Эваном вчера (17 апреля.— “Ъ”), это был первый раз, когда нам предоставили консульский доступ с момента его задержания более двух недель назад (29 марта.— “Ъ”),— отметила она.— Мы продолжим оказывать необходимую поддержку ему и его семье». По словам главы американской дипмиссии, США ожидают, что российские власти предоставят непрерывный консульский доступ к арестованному журналисту. «Обвинения в отношении него безосновательны, и мы призываем российские власти немедленно отпустить его»,— добавила Линн Трейси.

Хотя апелляция на арест Эвана Гершковича рассматривалась в закрытом режиме, перед началом заседания в зал суда пустили фотографов и видеооператоров, которые смогли снять обвиняемого в стеклянном аквариуме. Задавать ему вопросы журналистам категорически запретили, но некоторые выразили ему слова поддержки. Сам Эван Гершкович — в клетчатой рубашке и светлых джинсах — держался спокойно. В ходе заседания, длившегося почти два часа, представители Генпрокуратуры и следственного управления ФСБ требовали оставить в силе постановление о его аресте до 29 мая. Адвокаты, напротив, просили либо перевести подзащитного под домашний арест, либо выпустить на свободу под залог в 50 млн руб., которые был готов внести его работодатель. Он же гарантировал, что задержанный в России журналист никуда не сбежит.

В ходе выступления в суде Эван Гершкович сообщил по-русски, что вину не признает, поддерживая предложение защиты об изменении ему меры пресечения на не связанную с заключением под стражу.

Однако суд отклонил жалобу адвокатов. После заседания адвокаты американца Татьяна Ножкина и Мария Корчагина сообщили “Ъ”, что обжалуют решение Мосгорсуда во втором кассационном суде общей юрисдикции. По словам Татьяны Ножкиной, Эван Гершкович не признает вину и намерен доказывать свою невиновность. Вопрос о перспективе обмена американца на кого-то из задержанных за рубежом россиян она комментировать не стала.

Напомним, Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей от 10 до 20 лет тюрьмы. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». В истории современной России похожих случаев еще не было — последний раз иностранного журналиста обвиняли в шпионаже еще в СССР (в 1986 году). Президент США Джо Байден назвал задержание Эвана Гершковича «совершенно незаконным», а действия России — «выходящими за рамки дозволенного». Власти США официально признали журналиста «незаконно удерживаемым лицом», что расширяет спектр возможностей для усилий по его освобождению.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал власти РФ «немедленно освободить Эвана Гершковича из несправедливого заключения». С соответствующим заявлением он выступил в Японии, где проходила встреча глав МИДов стран G7. В понедельник более 40 государств (включая все страны «семерки») подписались под призывом к властям РФ освободить журналиста WSJ и «тех, кого они удерживают по политическим мотивам, а также положить конец драконовским репрессиям в отношении свободы выражения мнений, в том числе в отношении представителей средств массовой информации». Документ был распространен в ООН от имени постпредства США и приурочен к отмечаемому 3 мая Всемирному дню свободы печати.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя это воззвание, сказал, что «процесс (в отношении Эвана Гершковича.— “Ъ”) идет в соответствии с юридическими процедурами и российским законодательством». «Этим занимаются соответствующие российские ведомства. Только суд может решать, виновен он или нет»,— заявил он журналистам (цитата по агентству ТАСС).

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала» рассказал о том, как прошло обсуждение ситуации вокруг Эвана Гершковича в Госдепартаменте, где его принимала замгоссекретаря Виктория Нуланд. «Разговор проходил в очень жестком, нелицеприятном плане, все время пыталась мадам меня перебить, не дать изложить российскую позицию. Были предъявлены нам обвинения в незаконном удержании журналиста. Я объяснил ситуацию, попытался успокоить эмоции,— заявил он.— Как результат, никакого практического выхлопа не случилось. Американцы пригрозили нам ответными мерами, если мы в ближайшее время не освободим Гершковича. Посмотрим, как они будут действовать».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «любые попытки оказывать давление на российские органы власти и суд, настаивая на "особом отношении" к преступившим российский закон гражданам США, бессмысленны и бесперспективны». И добавила: «Вашингтону пора усвоить, что мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами».

Елена Черненко, Алексей Соковнин