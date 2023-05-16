Рябков: РФ не будет обсуждать с США ослабление антироссийских санкций для обмена заключенными

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что США рассматривают ослабление санкций в отношении РФ, чтобы способствовать обмену заключенными. По словам господина Рябкова, Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США, поэтому Москва не видит предмета для обсуждения.
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«Если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему — тему даже вбрасывают стыдливо, говорят, "небольшое ослабление санкций", чтобы, не дай бог, не продешевить,— такой жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может и, разумеется, никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников иметь не может»,— сказал замглавы МИДа журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Рябков заявил, что санкции США против России нелегитимны и продиктованы «антироссийской линией американских элит».
12 мая CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация США изучает варианты проведения обмена заключенными с Россией. Собеседники телеканала заявили, что в качестве одного из вариантов Вашингтон рассматривает ослабление санкций против «российских группировок, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники». В частности, речь идет о ФСБ. По информации источников, США уже обсудили этот вопрос с Бразилией, Норвегией и Германией, а также «странами бывшего советского блока».
США хотят в результате обмена получить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии), а также арестованного в марте по той же статье журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.