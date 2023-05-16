Рябков: РФ не будет обсуждать с США ослабление антироссийских санкций для обмена заключенными

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что США рассматривают ослабление санкций в отношении РФ, чтобы способствовать обмену заключенными. По словам господина Рябкова, Россия принципиально не обсуждает вопросы санкционной политики США, поэтому Москва не видит предмета для обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если кто-то в Вашингтоне думает в виде такой риторической приманки вбросить тему — тему даже вбрасывают стыдливо, говорят, "небольшое ослабление санкций", чтобы, не дай бог, не продешевить,— такой жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может и, разумеется, никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников иметь не может»,— сказал замглавы МИДа журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Рябков заявил, что санкции США против России нелегитимны и продиктованы «антироссийской линией американских элит».

12 мая CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация США изучает варианты проведения обмена заключенными с Россией. Собеседники телеканала заявили, что в качестве одного из вариантов Вашингтон рассматривает ослабление санкций против «российских группировок, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники». В частности, речь идет о ФСБ. По информации источников, США уже обсудили этот вопрос с Бразилией, Норвегией и Германией, а также «странами бывшего советского блока».

США хотят в результате обмена получить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии), а также арестованного в марте по той же статье журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Эрдни Кагалтынов