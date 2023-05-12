CNN: США могут ослабить санкции против ФСБ для обмена заключенными с Россией

Администрация США изучает варианты проведения обмена заключенными с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, в качестве одного из вариантов Вашингтон рассматривает ослабление санкций в отношении РФ.

По данным канала, американские власти проводят переговоры со своими союзниками, чтобы выяснить, могут ли другие страны включить имеющихся у них заключенных россиян в сделку по обмену. Как отмечает CNN, особый интерес представляют россияне, которым были предъявлены обвинения в шпионаже.

Собеседники канала рассказали, что США уже обсудили этот вопрос с Бразилией, Норвегией и Германией, а также «странами бывшего советского блока». По словам одного из источников, Москва «больше всего заинтересована» в экстрадиции Вадима Красикова, отбывающего пожизненное заключение в Германии по обвинению в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Точный список тех, кто может быть обменян, пока не составлен, уточняет CNN. Неназванные российские официальные лица подтвердили, что между США и Россией действуют «специальные каналы» для обсуждения обмена, но отказались указать, чьей конкретно выдачи хотела бы Москва.

Еще один вариант — ослабление санкций против «российских группировок, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники», пишет CNN. В частности, речь идет о ФСБ, санкции против которой США расширили в апреле. Когда ограничения вводились, представители администрации США сказали, что их можно снять в случае освобождения «американцев, удерживаемых в России». Однако действующие и бывшие чиновники США считают, что одной отмены этих санкций недостаточно.

Сами США хотят в результате обмена получить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана (в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии), а также арестованного в марте по тому же обвинению журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представитель Госдепа отказался сообщить CNN подробности переговорного процесса, связанного с освобождением господ Уилана и Гершковича. «Мы регулярно привлекаем партнеров по всему миру для обсуждения случаев неправомерного задержания и, в некоторых случаях, для получения помощи в осуществлении освобождения»,— сказал он.

Вадим Красиков был приговорен к пожизненному сроку в Германии в декабре 2021 года. Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке «Малый Тиргартен» Берлине в 2019 году. В ФРГ считают, что Красиков совершил преступление по заданию российских властей. Из-за произошедшего Германия дважды высылала российских дипломатов — после убийства и после приговора. В 2022 году, по данным CNN, Россия просила США включить Красикова в обмен заключенными. Германия даже обсуждать такой вариант отказалась.

Лаура Кеффер