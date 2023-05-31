Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главком ВСУ Залужный рассказал главе Генштаба США Милли о планах контрнаступления

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Среди прочего господин Залужный рассказал о планах украинской армии по контрнаступлению.

Валерий Залужный

Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды»,— написал Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что Марк Милли проинформирован о массированных атаках ракетами и беспилотниками на территории Украины. Валерий Залужный в связи с этим попросил укрепления системы ПВО и поставок F-16.

Валерий Залужный и Марк Милли регулярно проводят телефонные переговоры с начала российской специальной военной операции. Последний раз господин Залужный сообщал о переговорах с господином Милли 19 мая. Тогда Главком ВСУ рассказал «об обстановке на основных направлениях фронта».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...