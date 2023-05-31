Главком ВСУ Залужный рассказал главе Генштаба США Милли о планах контрнаступления

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Среди прочего господин Залужный рассказал о планах украинской армии по контрнаступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды»,— написал Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что Марк Милли проинформирован о массированных атаках ракетами и беспилотниками на территории Украины. Валерий Залужный в связи с этим попросил укрепления системы ПВО и поставок F-16.

Валерий Залужный и Марк Милли регулярно проводят телефонные переговоры с начала российской специальной военной операции. Последний раз господин Залужный сообщал о переговорах с господином Милли 19 мая. Тогда Главком ВСУ рассказал «об обстановке на основных направлениях фронта».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян