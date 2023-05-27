Секретарь СНБО Данилов пообещал контрнаступление Украины «завтра или через неделю»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью BBC заявил, что контрнаступление еще не началось, но может начаться «завтра или через неделю». Конкретные сроки он не назвал, но уточнил, что ВСУ начнут наступление, когда командиры решат, что Киев «может добиться наилучшего результата на этом этапе войны».

По словам господина Данилова, перед Украиной «стоит очень ответственная задача», и власти страны понимают, что «не имеют права на ошибку». На вопрос о том, готовы ли ВСУ к наступлению, он ответил: «Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать нашу страну в любое время… Это может (наступление.— "Ъ") произойти завтра, послезавтра или через неделю».

23 мая начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений. 25 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления. Тем временем, по данным Politico, США готовятся к тому, что конфликт между Россией и Украиной продлится много лет или даже десятилетий.

Лаура Кеффер