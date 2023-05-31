Кирби: Украина перейдет в контрнаступление летом

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Украина намерена перейти в контрнаступление летом, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом. ...Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем»,— сказал представитель Белого дома.

Господин Кирби сообщил, что военные США находятся в постоянном контакте с вооруженными силами Украины с самого начала планирования контрнаступления.

Ранее сегодня, 31 мая, американский сенатор Линдси Грэм, который был в Киеве на прошлой неделе, заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие дни. По словам сенатора, президент Украины Владимир Зеленский ознакомил его с планами украинских вооруженных сил.

29 мая командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит». Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что контрнаступление может начаться «завтра или через неделю».

На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что украинские военные получили необходимый для контрнаступления минимум вооружений. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции в рамках контрнаступления начались.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов