Командующий Сухопутными войсками ВСУ анонсировал наступление на Лиманском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о планах скоро начать наступление на Лиманском направлении (Лиман — город в ДНР, Донецкой области). Он также заявил, что определил задачи для подготовки к наступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces / Handout / Reuters Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces / Handout / Reuters

Господин Сырский встретился с командирами частей и подразделений, которые находятся в «самых горячих точках фронта». Они обсудили возможные сценарии развития ситуации и текущую ситуацию на Лиманском направлении.

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним»,— написал Алексей Сырский в своем Telegram-канале.

1 октября 2022 года Минобороны России объявило об отведении российских войск из Красного Лимана «на более выгодные рубежи». В ведомстве поясняли, что решение принято из-за угрозы окружения. Накануне глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ВСУ взяли российскую армию в полукольцо в Красном Лимане.

Украина планировала контрнаступление на востоке страны несколько месяцев. На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что ВСУ начали отдельные операции. На той же неделе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление еще не началось, но может начаться «завтра или через неделю».

Что происходит на 460-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко