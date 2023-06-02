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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 464-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 2 июня

США объявили о прекращении передачи России информации о стратегических вооружениях. Рядом с Курском система ПВО ночью сбила несколько украинских беспилотников. В Брянской области в результате обстрела загорелся жилой дом. Как узнал «Ъ», Минпромторг совместно с российскими производителями рассматривает ограничение параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:18. Для жителей новых регионов расширены возможности обращения за помощью в трудоустройстве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

9:01. Парламент Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину.

8:55. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Погощь в Суземском районе, пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом, сообщил господин Богомаз в Telegram.

8:55. США пытаются обеспечить поставки тротила из Японии для артиллерийских снарядов, которые Вашингтон собирается поставить Украине, сообщил Reuters со ссылкой на два информированных источника.

8:54. Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов со стороны ВСУ, находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:46. «Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет»,— сообщил врио губернатор Смоленской области Анохин.

8:45. «Сегодня в 6:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали»,— сообщил губернатор Калужской области Шапша.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 463-й

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