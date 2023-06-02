Губернатор заявил об усилении патрулей Белгородского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что было усилено патрулирование Белгородского района. К патрулированию привлечены сотрудники МВД и Росгвардии.

«Попросил начальника МВД Василия Петровича Умнова и руководителя Росгвардии Дмитрия Александровича Мещерина усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайон»,— рассказал господин Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Ночью 31 мая при обстреле белгородского города Шебекино пострадала женщина. Через несколько часов по городу снова был нанесен удар, пострадали четыре человека. 1 июня Минобороны заявило о сорванной попытке прорыва ВСУ через границу в Белгородской области. В тот же день в Белгороде упал беспилотник, в результате взрыва пострадали два человека.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шебекино замерло».

Лаура Кеффер