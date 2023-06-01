Минобороны заявило о сорванной попытке прорыва ВСУ через границу в Белгородской области

Минобороны России сообщило, что армия и пограничники ФСБ сорвали «новую попытку киевского режима провести террористический акт» в районе города Шебекино в Белгородской области. По данным оборонного ведомства, около 3:00 «украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками», предприняли попытку пересечь границу.

«Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов»,— сообщили в Минобороны.

Как утверждают в Минобороны, российские военнослужащие отразили три атаки украинских формирований. По противнику нанесли 11 ударов авиацией, тяжелыми огнеметными системами — два удара, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач. В ведомстве заявили, что формирования были отброшены, «понеся существенные потери».

Сегодня утром, 1 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последнюю ночь Шебекино обстреляли три раза. В результате пострадали восемь человек, погибших нет. Позже днем он сообщил об еще одном обстреле города, один человек получил ранения.

Ранее власти Белгородской области заявили, что информация о прорыве диверсантов в шебекинском направлении ложная. Информация о боях на границе появилась в Telegram-канале Baza. Также о попытках прорыва войск сообщал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и военкор Александр Коц. О заходе на территорию России заявили созданные при ВСУ подразделения, которые, как утверждается, состоят из россиян. В частности «Русский добровольческий корпус» опубликовал видео на фоне типичной для постсоветских стран панельки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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