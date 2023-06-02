Шебекино замерло

Последние двое суток жители массово покидают 40-тысячный город Шебекино в Белгородской области, расположенный в 6 км от границы с Украиной. ВСУ обстреливают его из ствольной артиллерии и «Градов» каждые несколько часов, в четверг ранения получили 14 белгородцев, включая полицейского. Власти не объявляют официальной эвакуации, но обещают жителям помочь выехать. Беженцы уже заполнили крупнейший крытый стадион в соседнем Белгороде. В Минобороны РФ заявили, что отбили атаки ВСУ, в том числе танковые, на городской округ, но обстрелы продолжались весь день. Вчера же стало известно, что главу Шебекинского округа Владимира Жданова президент наградил орденом Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Массированные украинские обстрелы белгородского райцентра Шебекино и ближайших сел приграничного городского округа в четверг шли с полуночи и с перерывами на один-два часа все следующие сутки. Как написал в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, город находился «под непрекращающимся огнем». Вооруженные силы Украины обстреляли центр и окраины Шебекина реактивными снарядами из «Града» в районе полуночи, в 3:40 и в 5:15.

Утром российские военные остановили атаку 135 украинцев. По данным Минобороны РФ, в 03:57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» и жилых кварталов Новой Таволжанки через пункт на трех боевых бронированных машинах (БМ) и четырех пикапах попытались прорваться 30 боевиков. Потеряв одну машину и до десяти человек, противник отошел в направлении Плетеневки.

Одновременно группа из 15 боевиков попыталась прорваться вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищева и Новой Таволжанки: они подорвались на минном поле, а их «остатки» уничтожила артиллерия. В то же время еще 20 человек на двух БМ двинулись к селу по правому берегу Северского Донца: эту группу рассеяли во время стрелкового боя. Противник потерял восемь боевиков и машину, отметили в ведомстве.

В 04:45 российские подразделения прикрытия границы усилила бронегруппа, а еще через 12 минут авиация ударила по резервам противника в районах украинских сел Огурцово и Гатище. Однако с 06:05 до 06:45 еще 70 украинцев на пяти танках, четырех БМ, семи пикапах и одном КамАЗе вновь направились к границе. По ним били «тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией», противник потерял 12 человек, две машины и пикап, отошел в направлении Жовтневого. С 07:00 до 09:50 по отступающим и резервам ВСУ нанесено девять ударов авиации в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск.

Всего российские военные уничтожили более 50 террористов, четыре БМ, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и один пикап, уточнили в Минобороны.

В Шебекинском городском округе в ночь со среды на четверг пострадали семеро мирных жителей и один сотрудник полиции, сообщил Вячеслав Гладков. Полицейский получил открытый перелом плечевой кости, две женщины — осколочные ранения рук и ног. Одному мужчине оторвало руку, он в тяжелом состоянии. Другой был контужен, его состояние оценивается как «средней тяжести», еще один получил «множественные» осколочные ранения и до прибытия медиков был без сознания. Еще одной женщине помощь оказана на месте. Также пострадал охранник моста.

К утру в городе после прямых попаданий снарядов горел частный жилой дом и одно из зданий администрации. В частных домах и многоэтажках были выбиты окна, повреждены балконы, пробиты снарядами стены. Обстрелы из «Градов» продолжились в районе полудня. Прямыми попаданиями снарядов ВСУ подожгли общежитие в центре Шебекина, были попадания и в здание окружной администрации. Мужчина получил осколочное ранение стопы. Город полностью остался без света.

На фоне продолжающихся обстрелов жители стали массово покидать приграничный город, преимущественно на личных автомобилях. Ситуация осложнилась тем, что въезд в город был перекрыт силовиками и экстренными службами, в том числе для родственников и близких местных жителей. КПП расположился достаточно далеко от города и границы, поэтому дойти до него пешком не имеющие своих машин горожане не могли. При этом такси и автобусы в городе не работали, сообщали жители в соцсетях и местных СМИ.

Стали создаваться telegram-каналы для организации взаимопомощи, появились сообщения жителей других городов о готовности помочь жителям Шебекина с переездом, работой и вещами. В свою очередь шебекинцы просили владеющих автомобилями земляков вывезти их из зоны обстрела в Белгород или по крайней мере за КПП.

Власти не объявляли в Шебекино официальной эвакуации, напротив, заявили, что информация о ней является «фейком». «На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно»,— сказал губернатор. Тем жителям, которые «не могут самостоятельно добраться», власти предлагали звонить в администрацию городского округа или оставлять «заявки» по специальным мобильным номерам и телефону 122, обещая адресно вывозить их «на броневиках». «Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям»,— пояснил губернатор. Позднее он сообщил, что один из украинских снарядов попал в автобус, но он был пустой и в вывозе жителей не участвовал.

Беженцы из Шебекинского округа по состоянию на 18 часов четверга заполнили в соседнем Белгороде два пункта временного размещения, один из которых оборудован на крупнейшем в регионе стадионе «Белгород-арена». В этих двух ПВР разместились более 1,6 тыс. человек, вечером начали «заполнять» третий пункт на 1 тыс. человек, сообщили в облправительстве.

Несмотря на неудачную попытку вторжения, ВСУ продолжили обстреливать регион. МЧС вчера вечером сообщило о «ракетной опасности в Шебекине». В Новой Таволжанке снаряд попал прямо в частный жилой дом, сообщил губернатор. В нем начался пожар, взрывной волной посекло несколько соседних домов, а один осколок попал местному жителю в плечо.

В регионе под огнем ВСУ вчера оказались населенные пункты практически на всем протяжении границы. Во время обстрела села Новопетровка Валуйского горокруга осколочные ранения получили мужчина и женщина — преподаватели сельской школы. В селе Козинка Грайворонского округа от попадания снаряда загорелся дом, но о пострадавших не сообщалось. Наконец, в самом Белгороде, по предварительным данным властей, на проезжую часть оживленной улицы Щорса упал беспилотник-камикадзе. От взрыва пострадали двое мирных жителей, один из них с подозрением на сотрясение мозга был доставлен в больницу, а другой отделался легкими ушибами и отказался от госпитализации.

Вечером в соцсетях и мессенджерах стало распространяться ложное объявление о запланированной на 2 июня эвакуации из Белгорода. Документ имитировал постановление губернатора, но изобиловал ошибками, в том числе в написании фамилий чиновников.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 1 июня заявил, что атаки на Белгородскую область не окажут никакого влияния на ход спецоперации: «Но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить». Он рассказал, что господин Путин находится на связи с местными властями, в частности, обсуждает помощь жителям региона и поддержку в переселении.

Позже глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал СМИ о звонке президента: «Я доложил об обстановке, о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил. Мне показалось, человек владеет ситуацией и понимает, что происходит. Первое, что он спросил: какая нужна помощь? Было очень приятно, потому что наш президент с нами». На сайте Кремля 1 июня появился указ о награждении господина Жданова орденом Мужества.

Сергей Калашников, Александр Прытков