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В Белгороде упал беспилотник, в результате взрыва пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в Белгороде. По предварительным данным, на проезжую часть города упал беспилотник. В результате пострадали двое мужчин: один госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, у второго обнаружены легкие ушибы.

Обломок от, предположительно, беспилотника на проезжей части в Белгороде

Обломок от, предположительно, беспилотника на проезжей части в Белгороде

Фото: Телеграм канал «Настоящий Гладков»

Обломок от, предположительно, беспилотника на проезжей части в Белгороде

Фото: Телеграм канал «Настоящий Гладков»

На месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа, написал губернатор. Местный Telegram-канал «Лимон» публиковал кадры, на которых виден дым в районе города.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрыв произошел на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции. «Сейчас управы проводят обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений. Работают взрывотехники»,— написал господин Демидов в своем Telegram-канале.

Улица Щорса перекрыта. Ранее в социальных сетях местные жители сообщили о том, что слышали громкий свист, после которого появились клубы черного дыма в районе заправки

Telegram-канал Baza сообщил, что спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в городе. По данным проекта, второй БПЛА упал в районе улицы Кутузова. Telegram-канал Mash пишет, что в результате взрыва госпитализировано 9 человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян; Сергей Толмачев, Воронеж

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