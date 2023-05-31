При обстреле Шебекино пострадала женщина, загорелся транспорт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. По его словам, одна женщина ранена. Повреждения получили жилые дома, загорелся транспорт.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже»,— написал губернатор в Telegram.

Telegram-канал Shot сообщил, что по Шебекино «нанесен массированный удар»: горят автомобили, выбиты стекла в жилых домах и квартирах.

29 мая беспилотники атаковали два предприятия в Шебекино. Из-за атаки дронов без света остались 2,5 тыс. жителей города. Во время вечернего обстрела Шебекино погиб мужчина. 30 мая под обстрел попал пункт временного размещения в Белгородской области: там находились эвакуированные жители Шебекинского района. Погиб один человек, двое были ранены.

Анастасия Ларина