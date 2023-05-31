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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор заявил о массированном ударе по Шебекино, четыре человека пострадали

Глава региона сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей

По городу Шебекино ночью был нанесен массированный удар, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили ранения, двое были госпитализированы. С сегодняшнего дня, 31 мая, власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

Как уточнил господин Гладков, удар был нанесен в 3:15 по местному времени. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями шеи и спины в тяжелом состоянии, также осколочные ранения руки и предплечья получила женщина. Еще две женщины получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

Губернатор сообщил, что снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Сгорел один магазин, было повреждено 12 машин. Он пообещал начать восстановительные работы уже сегодня.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram.

29 мая несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины, в Шебекино пострадали четверо мужчин. В тот же день обстреляли Шебекинский округ, погиб мужчина. 30 мая в результате обстрела пункта временного размещения погиб один человек, двое пострадали. Ночью 31 мая при обстреле Шебекино пострадала женщина.

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О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Очень страшное Шебекино».

Лаура Кеффер

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