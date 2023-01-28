Макрон намерен продолжать диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать говорить с российскими властями, несмотря на критику такой политики.

«Меня могли упрекать в том, что я веду диалог с Россией, и я буду продолжать говорить с Россией»,— сказал господин Макрон в ходе приема в Елисейском дворце (цитата по BFMTV).

Последний раз о разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона сообщалось 11 сентября. В ходе телефонного разговора французский президент призывал Владимира Путина остановить боевые действия на Украине. В октябре Кремль объяснял, что контакты лидеров двух стран сокращены, поскольку Франция не прислушивается к российской позиции. В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Путин и господин Макрон поддерживают контакты, но на данный момент диалог поставлен на паузу. По мнению Кремля, «на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия».

Леонид Уварчев