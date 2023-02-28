Песков: Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем

Президент Владимир Путин готов к любым контактам, которые помогли бы России достичь целей, желательно мирным путем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он утверждает, что от лидеров Германии и Франции в последнее время не исходило инициатив о контактах с господином Путиным.

«Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора»,— сказал господин Песков в интервью «Известиям».

Он убежден, что Франция и Германия «косвенно принимают участие в боевых действиях» на стороне Украины, из-за чего их посреднический потенциал «просто пропадает». «Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но, когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас»,— добавил представитель Кремля.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Россия должна потерпеть военное поражение, чтобы боевые действия на Украине завершились. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что наступит момент, когда придется построить мир с Россией. В феврале он предложил провести конференцию для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Лаура Кеффер