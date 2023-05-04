Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эмманюэль Макрон может возобновить звонки президенту России Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова госпожи Колонна, сказала, что «режим тишины» между главами России и Франции установлен по инициативе Парижа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катрин Колонна

Фото: Aziz Karimov / Reuters Катрин Колонна

Фото: Aziz Karimov / Reuters

«Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции»,— сказала глава МИД Франции в интервью France Inter. Она напомнила, что президенты Франции и России не разговаривали с осени прошлого года.

«Еще недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведенные на нет по инициативе французской стороны, поэтому мы были весьма удивлены словами министра о неких сохраняющихся, как можно было понять, активных контактах между нашими президентами, которые необходимо продолжать»,— сказала госпожа Захарова в ответ на заявление госпожи Колонна (цитата по ТАСС).

Последний раз о разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона сообщалось 11 сентября 2022 года. В ходе беседы французский президент призывал Владимира Путина остановить боевые действия на Украине. В октябре Кремль объяснял, что контакты лидеров двух стран сокращены, поскольку Франция не прислушивается к российской позиции.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Путин и господин Макрон поддерживают контакты, но на данный момент диалог поставлен на паузу. По мнению Кремля, «на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия». В конце января господин Макрон заявил, что будет продолжать говорить с российскими властями, несмотря на критику такой политики.

Эрдни Кагалтынов