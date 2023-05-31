Обострение ситуации на севере Косово. Карта

26 мая косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств сербов, пытавшихся не допустить в здания администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе с Косово. 29 мая возле зданий администраций городов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены сотрудники международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) со спецсредствами. В результате столкновений в тот день пострадали не менее 30 натовских миротворцев и 52 этнических серба. 30 мая генсексек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих и подготовит еще один батальон для отправки в случае необходимости.

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Напомним, напряженность между Белградом и Приштиной подогрели прошедшие 23 апреля выборы в местные органы власти на севере Косово, населенном преимущественно сербами. При рекордно низкой явке (3,5%) из-за сербского бойкота мэрами всех четырех северных городов на них были избраны албанцы.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Взрывоопасные выборы в Косово».