Сербы померились митингами

В Белграде в конце недели прошли два масштабных митинга, один — в поддержку президента Александра Вучича, другой — протестный, с требованием призвать власти к ответу за две трагедии, связанные со стрельбой и многочисленными жертвами. Одновременно сербский лидер запустил реформу власти, покинув пост главы правящей партии и инициировав создание широкого общенародного фронта. Белград пытается сбить массовые протесты, которые три недели потрясают столицу. Однако обещанный президентом «самый грандиозный митинг в сербской истории» таковым не стал. А его противники уже через день продемонстрировали свою силу и решимость продолжить протесты, требуя отставки самого Александра Вучича. На этом фоне произошло новое обострение ситуации в Косово, в котором на сторону Белграда встали США и ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста против насилия в Белграде

Фото: Marko Djurica, Reuters Акция протеста против насилия в Белграде

Фото: Marko Djurica, Reuters

Ход власти

Митинг в пятницу вечером в Белграде был заранее анонсирован лично президентом Александром Вучичем как «самый грандиозный в сербской истории». Названный «Митингом надежды», он, по замыслу главы государства, был призван показать поддержку власти народом в ее готовности защищать национальные интересы как от внешних, так и от внутренних враждебных сил. К последним Александр Вучич отнес оппозицию и вообще противников власти, которые уже третью неделю проводят в Белграде протесты, самые массовые со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года. Протестующие призывают власти к ответу за случившиеся в начале мая два массовых убийства — в белградской школе и столичном пригороде, в результате которых погибло 18 человек, а ранено более 20 человек.

Президент, сославшись на «полученную от партнерской спецслужбы с востока» информацию, обвинил протестующих в подготовке цветной революции. Сбить волну протестов и был призван провластный митинг.

Готовился он тщательно. Госучреждения получили разнарядку на сотрудников для обязательного участия в митинге. С утра в пятницу в Белград стали прибывать автобусы из разных городов Сербии, а также из Косово, Северной Македонии и Боснии. По данным сербских СМИ, для этих целей было арендовано более 1 тыс. автобусов. Прибывающие на митинг получали экипировку с символикой правящей Сербской прогрессивной партии и портретами президента, а также большие бутерброды в упаковке с изображением сербского лидера.

Тем не менее обещанного президентом «самого грандиозного в сербской истории» митинга не получилось. По данным сербских социологических служб, перед парламентом в пятницу вечером власти собрали 45–50 тыс. человек, что явно не дотягивало до состоявшейся неделей ранее акции протеста, в которой, по подсчетам тех же организаций, участвовало 60 тыс. человек. Правда, организаторов провластного митинга подвела погода: во время его проведения в Белграде хлынул ливень.

Тем не менее вышедший на трибуну Александр Вучич демонстративно отказался от зонта. Он с ходу объявил, что организаторы протестов «заслуживают только презрения». «Они заботятся не о детях, их волнует лишь, как меня свергнуть»,— заявил президент.

Тем не менее он призвал своих оппонентов к диалогу. «Приглашаю на разговор. Но переходных правительств не будет. Власть будет сформирована на выборах»,— предупредил Александр Вучич.

После этого президент объявил, что в последний раз обращается к народу как председатель правящей партии. «11 лет я верой и правдой служил стране и народу, 11 лет был председателем Сербской прогрессивной партии. Завтра кто-то другой примет мою, вашу и нашу партию»,— патетично произнес сербский лидер, сообщив также, что 28 июня будет сформирован широкий общенародный фронт.

На следующий день на состоявшейся в городе Крагуеваце партийной конференции Александр Вучич сложил полномочия лидера правящей партии, а на свое место предложил члена ее высшего руководства и по совместительству министра обороны Милоша Вучевича. Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, считают этот выбор ожидаемым, ибо «Вучевич близок президенту, а в последнее время стал второй по значимости фигурой в партии».

«Речь не идет о разводе Вучича с партией. Он остается в ее рядах. А мне он лишь передал эстафету»,— заявил новый глава Сербской прогрессивной партии.

Ответ оппозиции

Уже через день оппозиция отвергла призыв Александра Вучича к диалогу. Общее мнение выразил оппозиционный депутат Радомир Лазович, назвавший предложение президента «попыткой манипуляции» и призвавший сконцентрироваться на выполнении требований граждан в ходе массовых протестов.

Новый протест под лозунгом «Сербия против насилия» прошел в Белграде в субботу вечером. По оценке его участников, он был, возможно, чуть менее массовым, нежели предыдущий, собравший от 50 тыс. до 100 тыс. участников, поскольку, как и провластный митинг, сопровождался проливным дождем. Однако и в субботу протестующие на несколько часов фактически блокировали центр столицы.

На этот раз острие протеста было направлено против главного в Сербии телевидения — РТС, которое, по мнению протестующих, является исключительно рупором власти.

Участники протеста окружили огромным кольцом район, где расположено здание РТС, и вновь высказали свои требования: отставка «всех ответственных за крах системы», в частности главы МВД, руководителя главной спецслужбы BIA и министра образования, закрытие телеканалов, проповедующих агрессию и аморальность. Прозвучали и требования отставки президента.

Одну «маленькую победу» протестующие праздновали уже в ходе субботнего митинга. Первым сюжетом в ударной информационной программе РТС в тот вечер был репортаж о митинге протеста, чего никогда прежде не случалось.

На косовском фоне

Всплеск противостояния власти и оппозиции в Сербии совпал с обострением ситуации на севере Косово (см. «Ъ-Онлайн» от 26 мая). В пятницу косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств сербов, пытавшихся не допустить в здания администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе с Косово.

И хотя региональные эксперты не исключают, что для противодействия массовым протестам власти Сербии могут быть заинтересованы в переключении внимания на происходящее в Косово (Александр Вучич не раз упомянул Косово в своем выступлении на митинге в пятницу), ответственность за новое обострение США и ЕС на этот раз возложили на Приштину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен «резко осудил шаги правительства Косово, которые усиливают напряженность и увеличивают нестабильность на севере», и призвал Приштину «немедленно прекратить насильственные меры и сконцентрироваться на диалоге под эгидой ЕС». Евросоюз также «решительно осудил столкновения косовской полиции с демонстрантами на севере Косово, вызванные попыткой новоизбранных мэров попасть в здания администраций».

Такая позиция Запада наверняка окажется для руководства Сербии весьма кстати — и в переговорах с Приштиной о нормализации отношений, и в противостоянии с оппозицией.