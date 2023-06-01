ООН: РФ ограничила выполнение зерновой сделки до возобновления экспорта аммиака

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия проинформировала Совместный координационный центр (СКЦ) по безопасной транспортировке зерна с Украины о решении ограничить регистрацию судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Эти ограничения будут действовать, пока не будет возобновлен экспорт российского аммиака, пересказал содержание сообщения российской стороны господин Дюжаррик.

«Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется»,— сказал представитель ООН на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам господина Дюжаррика, ООН содействует возобновлению экспорта российского аммиака, в том числе по линии генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен. Он подчеркнул, что прогресс в этом вопросе будет тогда, когда заработает аммиакопровод Тольятти—Одесса.

Восстановление экспорта аммиака — одно из ключевых условий российской стороны для продления зерновой сделки. Аммиак — главный компонент для производства удобрений. Его транзит из Тольятти в Одессу по аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил против поставок аммиака из России через украинскую территорию и отметил, что мог бы допустить транзит исключительно при условии обмена военнопленными по формуле «всех на всех». 30 мая текущего года замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев может согласиться на транзит российского аммиака через территорию страны, если Россия и ООН предоставят гарантии безопасного экспорта зерна в рамках зерновой сделки.

Подробнее о нынешнем статусе зерновой сделки — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Эрдни Кагалтынов