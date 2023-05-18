МИД РФ: зерновую сделку не продлят в случае невыполнения условий России до 17 июля

Министерство иностранных дел РФ заявило, что без выполнения указанных российской стороной условий действие зерновой сделки будет прекращено после 17 июля. Вчера, 17 мая, соглашение было продлено на 60 дней. Ведомство подчеркнуло, что обсуждение расширения зерновой сделки также невозможно, пока не реализуются ее основные условия.

В заявлении МИДа вновь говорится, что вторая часть зерновой сделки — меморандум России—ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — до сих пор не реализована. Кроме того, ведомство указало на «проблемы с заявленной гуманитарной составляющей cделки».

«Украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на ''сытые'' европейские рынки. Нуждающиеся страны получают абсолютный мизер — 722 тыс. тонн (или 2,5%) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за 9 месяцев»,— говорится в заявлении.

МИД напомнил о «пяти системных задачах», которые должны быть решены в рамках меморандума и являются ключевыми для российской стороны: переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса»; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН о продлении зерновой сделки. Срок ее действия истекал 18 мая. Ее заключили чуть меньше года назад — 22 июля 2022 года. Поначалу предполагалась, что период действия сделки будет составлять 120 дней.

Подробнее о продлении сделки — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лусине Баласян