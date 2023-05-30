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Коммерсантъ FM
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Мининфраструктуры Украины допустило транзит аммиака при гарантии безопасного экспорта зерна от России и ООН

Украина может согласиться на транзит российского аммиака через территорию страны, если Россия и ООН предоставят гарантии безопасного экспорта зерна в рамках зерновой сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова. Восстановление транзита аммиака — одно из ключевых условий российской стороны для продления сделки.

Фото: mtu.gov.ua

Фото: mtu.gov.ua

«Если это ключевой вопрос, то ООН должна четко сказать, что Украина получит такую возможность (стабильно поставлять зерно.— ''Ъ'') в случае возобновления транзита аммиака. Затем наше политическое руководство решит, в наших это интересах или нет»,— сказал Юрий Васьков на пресс-конференции.

Что нужно знать о зерновой сделке

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19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщало, что Украина разрешит транзит аммиака только при условии расширения зерновой сделки. В частности, речь идет об увеличении числа украинских портов и спектра поставляемых товаров. Согласно действующему соглашению, поставки осуществляются из порта Одессы, портов Черноморск и Южный на Украине.

Возобновление поставок аммиака обсуждается в рамках зерновой сделки — соглашения между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Аммиак — ключевой компонент для производства удобрений. Его транзит из Тольятти в Одессу по специальному аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил против поставок аммиака из России через украинскую территорию и отметил, что мог бы допустить транзит исключительно при условии обмена военнопленными по формуле «всех на всех».

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лусине Баласян

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