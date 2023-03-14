Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что нужно знать о зерновой сделке

14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка, действие которой истекало 18 марта, продлена на 60 дней. В чем суть этих договоренностей — в материале «Ъ».

Зерновая (продуктовая) сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Сделка включала две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивает, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Большинство экспорта продовольствия должно было направляться в развивающиеся страны.

29 октября 2022 года после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Но уже 2 ноября возобновила в ней участие после предоставления Украиной гарантий безопасности зернового коридора.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но был автоматически продлен еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

По данным ООН на 13 марта 2023 года, черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать 24 млн т зерна и совершить более 1600 рейсов судов через Черное море. Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза — 11,9 млн т, пшеница — 6,6 млн т. Были вывезены также подсолнечный шрот — 1,3 млн т, подсолнечное масло — 1,2 млн т, ячмень — 1 млн т, рапс — 985,6 тыс. т, соя — 672,7 тыс. т.

Более половины объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (5,2 млн т), Испания (4,1 млн т), Турция (2,7 млн т), Италия (1,8 млн т) и Нидерланды (1,5 млн т).

Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализации части зерновой сделки, касающейся российской продукции. Так, удобрения в портах Прибалтики и Нидерландов, которые были безвозмездно переданы беднейшим странам, так и остаются заблокированы: из 262 тыс. т отправлена была только одна партия 20 тыс. т.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...