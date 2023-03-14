Что нужно знать о зерновой сделке

14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка, действие которой истекало 18 марта, продлена на 60 дней. В чем суть этих договоренностей — в материале «Ъ».

Зерновая (продуктовая) сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Сделка включала две части: Черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивает, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Большинство экспорта продовольствия должно было направляться в развивающиеся страны.

29 октября 2022 года после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Но уже 2 ноября возобновила в ней участие после предоставления Украиной гарантий безопасности зернового коридора.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но был автоматически продлен еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

По данным ООН на 13 марта 2023 года, черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать 24 млн т зерна и совершить более 1600 рейсов судов через Черное море. Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза — 11,9 млн т, пшеница — 6,6 млн т. Были вывезены также подсолнечный шрот — 1,3 млн т, подсолнечное масло — 1,2 млн т, ячмень — 1 млн т, рапс — 985,6 тыс. т, соя — 672,7 тыс. т.

Более половины объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (5,2 млн т), Испания (4,1 млн т), Турция (2,7 млн т), Италия (1,8 млн т) и Нидерланды (1,5 млн т).

Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализации части зерновой сделки, касающейся российской продукции. Так, удобрения в портах Прибалтики и Нидерландов, которые были безвозмездно переданы беднейшим странам, так и остаются заблокированы: из 262 тыс. т отправлена была только одна партия 20 тыс. т.