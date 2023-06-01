СКР заочно предъявил обвинение журналисту Роману Попкову в организации убийства Владлена Татарского

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что заочно предъявил обвинение журналисту и одному из бывших лидеров Национал-большевистской партии (НБП; запрещена в РФ) Роману Попкову по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта). Следствие считает его причастным к убийству военкора Владлена Татарского. Сегодня стало известно, что Роман Попков объявлен в федеральный розыск.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую военкору передала Дарья Трепова. Она находится под арестом по обвинению в исполнении убийства. По версии следствия, Роман Попков вел переписку с обвиняемой в социальных сетях и давал ей указания по подготовке террористического акта.

СМИ писали о причастности Романа Попкова к взрыву в кафе еще в апреле. Сам он говорил, что был знаком с Дарьей Треповой по соцсетям, но никаких указаний не давал. Роман Попков указывал, что в России проживает его мама и младший брат, которым будет грозить опасность в случае причастности журналиста к подобным терактам. Сам журналист проживает на Украине.

По делу об убийстве Владлена Татарского в розыск также объявлен гражданин Украины Юрий Денисов. ФСБ считает, что он передал Дарье Треповой статуэтку с вмонтированной бомбой.

В прошлом Роман Попков работал редактором «МБХ Медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры), основанного Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом). В 2021 году издание закрылось. 23 мая 2023 года его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Установленные лица» .

Лусине Баласян