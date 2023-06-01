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Коммерсантъ FM
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Журналист Роман Попков объявлен в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (НБП; запрещена в РФ) Романа Попкова. Внимание на карточку розыска обратила «Верстка». В базе указано, что журналист разыскивается по статье УК, по какой именно — не уточняется. В графе «национальность» стоит отметка «нет».

Роман Попков — бывший редактор основанного в 2017 году Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) «МБХ Медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры). Сетевое издание закрылось в 2021 году. 23 мая Росфинмониторинг внес журналиста в перечень террористов и экстремистов.

В начале апреля Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, была завербована Романом Попковым. Сам журналист подтвердил знакомство с Дарьей Треповой, однако заверил, что не давал ей указаний. Роман Попков подчеркнул, что в России проживают его мама и младший брат, в связи с чем «ему трудно командовать» подобными операциями из-за возможной угрозы их безопасности. Сам он проживает на Украине.

Милена Костерева

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