Журналист Роман Попков отрицает вербовку подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Журналист и бывший лидер Национал-большевистской партии (НБП; запрещена в РФ) Роман Попков прокомментировал информацию о своей причастности к гибели военного корреспондента Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Господин Попков подтвердил знакомство с Дарьей Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву, однако заверил, что не давал ей указаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Попков

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Роман Попков

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям — она моя подписчица, я тоже подписан на ее Twitter, мы иногда переписывались — ее интересовала журналистика»,— написал Роман Попков в своем Telegram-канале. Он считает, что показания Дарьи Треповой могут быть искажены под давлением следствия.

Он добавил, что в России проживают его мама и младший брат, в связи с чем «ему трудно командовать» подобными операциями из-за возможной угрозы их безопасности. Сам журналист проживает в Киеве.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге проходило мероприятие с участием Владлена Татарского. Сегодня, 3 апреля, была задержана подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова. На видео допроса, опубликованном МВД, Дарья Трепова признается, что передала военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое привели в действие дистанционно через несколько минут после вручения. Однако она сказала, что бюст ей передали. На вопрос, кто именно, девушка обещала рассказать об этом позже.

Позднее источник Telegram-канала Shot сообщил, что Дарья Трепова рассказала о вербовке со стороны Романа Попкова. Якобы изначально он «учил» ее журналистике, а затем попросил выполнить задание «одного знакомого». Предварительно, утверждает источник Shot, «знакомый» — агент службы безопасности Украины.

Сама девушка думала, что в статуэтке прослушивающее устройство, утверждает Shot. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на бывшего члена НБП также сообщил, что Дарья Трепова совершила преступление «по заданию» Романа Попкова, не догадываясь, что статуэтка начинена взрывчаткой.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».

Лусине Баласян