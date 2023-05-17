Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВД объявило в розыск подозреваемого в подготовке убийства Владлена Татарского

Гражданин Украины Юрий Денисов, которого ФСБ считает соучастником убийства военкора Владлена Татарского, объявлен в международный розыск, следует из базы МВД России.

Юрий Денисов

Юрий Денисов

Фото: МВД РФ

Юрий Денисов

Фото: МВД РФ

В карточке Юрия Денисова в базе МВД не указано, по какой именно статье УК РФ он разыскивается. В графе национальность написано «нет».

Юрия Денисова ФСБ назвали участником диверсионно-террористической группы. По версии ведомства, он передал исполнительнице убийства Дарье Треповой статуэтку с вмонтированной бомбой.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В тот день Владлен Татарский выступал там с лекцией. Были ранены более 40 человек, военкор погиб. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

Помимо Треповой и Денисова в деле есть еще один фигурант — россиянин Дмитрий Касинцев, который приютил исполнительницу убийства. Его отправили под домашний арест за несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ).

24 апреля Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой. На суде девушка заявила, что сожалеет о содеянном. 28 апреля Трепова и Денисов появились в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Подробнее о деле — в материале «Молитвы не освободили».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...