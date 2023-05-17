МВД объявило в розыск подозреваемого в подготовке убийства Владлена Татарского

Гражданин Украины Юрий Денисов, которого ФСБ считает соучастником убийства военкора Владлена Татарского, объявлен в международный розыск, следует из базы МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Денисов

Фото: МВД РФ Юрий Денисов

Фото: МВД РФ

В карточке Юрия Денисова в базе МВД не указано, по какой именно статье УК РФ он разыскивается. В графе национальность написано «нет».

Юрия Денисова ФСБ назвали участником диверсионно-террористической группы. По версии ведомства, он передал исполнительнице убийства Дарье Треповой статуэтку с вмонтированной бомбой.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В тот день Владлен Татарский выступал там с лекцией. Были ранены более 40 человек, военкор погиб. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

Помимо Треповой и Денисова в деле есть еще один фигурант — россиянин Дмитрий Касинцев, который приютил исполнительницу убийства. Его отправили под домашний арест за несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ).

24 апреля Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой. На суде девушка заявила, что сожалеет о содеянном. 28 апреля Трепова и Денисов появились в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Подробнее о деле — в материале «Молитвы не освободили».

Эрдни Кагалтынов