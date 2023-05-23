Журналиста Романа Попкова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста и бывшего лидера Национал-большевистской партии (НБП; запрещена в РФ) Романа Попкова в перечень террористов и экстремистов. Дополненный реестр опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В реестре указано, что Роман Попков родился в деревне Грабаровка Погарского района Брянской области. Сам журналист эту информацию отверг. «Я родился и вырос в городе Брянске, там же и прописан. В Погарском районе даже не был ни разу в жизни»,— написал он в Telegram.

В начале апреля Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, была завербована Романом Попковым. Сам журналист подтвердил знакомство с Дарьей Треповой, однако заверил, что не давал ей указаний. Роман Попков подчеркнул, что в России проживают его мама и младший брат, в связи с чем «ему трудно командовать» подобными операциями из-за возможной угрозы их безопасности.

Роман Попков — бывший редактор основанного в 2017 году Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) «МБХ Медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры). Сетевое издание закрылось в 2021 году. В настоящее время Роман Попков живет в Киеве.