В столкновениях в Косово ранен 41 солдат миссии НАТО

В произошедших сегодня, 29 мая, столкновениях между сербами и силами НАТО в частично признанном Косово (KFOR) был ранен 41 солдат KFOR. Об этом в своем обращении сообщил президент Сербии Александр Вучич, итальянское агентство ANSA приводило эту цифру со ссылкой на информированные источники. Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что среди пострадавших солдат KFOR — 11 итальянцев.

Столкновения произошли в муниципалитете Звечан, где на прошлой неделе состоялись выборы, которые сербские партии бойкотировали. В результате там и еще в трех муниципалитетах мэрами стали этнические албанцы.

«Среди них (пострадавших военных KFOR.— “Ъ”) 11 итальянцев, трое из них ранены серьезно, однако их жизнь вне опасности»,— написал господин Таяни в Twitter. Господин Вучич, обратившийся к согражданам после произошедшего, заявил о 41 пострадавшем солдате KFOR и 52 раненых сербах.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сербы померились митингами».

Мария Федотова