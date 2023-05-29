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Коммерсантъ FM
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В столкновениях в Косово ранен 41 солдат миссии НАТО

В произошедших сегодня, 29 мая, столкновениях между сербами и силами НАТО в частично признанном Косово (KFOR) был ранен 41 солдат KFOR. Об этом в своем обращении сообщил президент Сербии Александр Вучич, итальянское агентство ANSA приводило эту цифру со ссылкой на информированные источники. Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что среди пострадавших солдат KFOR — 11 итальянцев.

Столкновения произошли в муниципалитете Звечан, где на прошлой неделе состоялись выборы, которые сербские партии бойкотировали. В результате там и еще в трех муниципалитетах мэрами стали этнические албанцы.

«Среди них (пострадавших военных KFOR.— “Ъ”) 11 итальянцев, трое из них ранены серьезно, однако их жизнь вне опасности»,— написал господин Таяни в Twitter. Господин Вучич, обратившийся к согражданам после произошедшего, заявил о 41 пострадавшем солдате KFOR и 52 раненых сербах.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сербы померились митингами».

Мария Федотова

Фотогалерея

Столкновения в Косово

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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