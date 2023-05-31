Министр обороны Сербии: страна не сможет сидеть сложа руки в случае убийства сербов в Косово

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны не могут «сидеть сложа руки» и игнорировать насилие над сербами в Косово и Метохии. Сегодня, 31 мая, продолжаются протесты возле здания муниципалитета Звечан. В акции принимают участие тысячи сербов, передает Kosovo online.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 31 мая на мирную акцию протеста перед зданием муниципалитета Звечан вышли несколько тысяч сербов Фото: AP Собравшиеся граждане развернули сербский флаг длиной 250 м Фото: Marjan Vucetic / AP Бывший глава представительного органа муниципалитета Звечан Срджан Милосавлевич повторил требования об отведении спецназа косовской полиции с севера Косово и Метохии и допуске сербских сотрудников в здание муниципалитета Фото: Bojan Slavkovic / AP Солдаты международных сила безопасности под эгидой НАТО (KFOR) установили несколько рядов колючей проволоки вокруг здания муниципалитета Фото: Bojan Slavkovic / AP Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность Фото: Marjan Vucetic / AP Тысячи косовских сербов протестовали и 29 мая. Возле зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены сотрудники KFOR со спецсредствами Фото: Bojan Slavkovic / AP Во время акции протеста 29 мая произошли столкновения, пострадали больше 50 сербов и 41 боец KFOR Фото: Bojan Slavkovic / AP Из-за обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность Фото: Bojan Slavkovic / AP Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны не могут «сидеть сложа руки» и игнорировать насилие над сербами в Косово и Метохии Фото: AP По мнению Милоша Вучевича, косовоалбанские власти стремятся оккупировать север Косова и Метохии Фото: AP Солдаты KFOR с раненым Фото: Bojan Slavkovic / AP Последствия столкновений в Косово Фото: Dejan Simicevic / AP Следующая фотография 1 / 12 31 мая на мирную акцию протеста перед зданием муниципалитета Звечан вышли несколько тысяч сербов Фото: AP Собравшиеся граждане развернули сербский флаг длиной 250 м Фото: Marjan Vucetic / AP Бывший глава представительного органа муниципалитета Звечан Срджан Милосавлевич повторил требования об отведении спецназа косовской полиции с севера Косово и Метохии и допуске сербских сотрудников в здание муниципалитета Фото: Bojan Slavkovic / AP Солдаты международных сила безопасности под эгидой НАТО (KFOR) установили несколько рядов колючей проволоки вокруг здания муниципалитета Фото: Bojan Slavkovic / AP Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность Фото: Marjan Vucetic / AP Тысячи косовских сербов протестовали и 29 мая. Возле зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены сотрудники KFOR со спецсредствами Фото: Bojan Slavkovic / AP Во время акции протеста 29 мая произошли столкновения, пострадали больше 50 сербов и 41 боец KFOR Фото: Bojan Slavkovic / AP Из-за обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность Фото: Bojan Slavkovic / AP Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны не могут «сидеть сложа руки» и игнорировать насилие над сербами в Косово и Метохии Фото: AP По мнению Милоша Вучевича, косовоалбанские власти стремятся оккупировать север Косова и Метохии Фото: AP Солдаты KFOR с раненым Фото: Bojan Slavkovic / AP Последствия столкновений в Косово Фото: Dejan Simicevic / AP

По мнению Милоша Вучевича, косовоалбанские власти стремятся оккупировать север Косова и Метохии. «Ситуация с безопасностью крайне рискованна. Речь идет о, не дай бог, сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад. Эти обстоятельства были бы не только красной линией, но и тем моментом, когда Сербия не сможет просто разговаривать и сидеть сложа руки», — сказал он в эфире телеканала РТС (цитата по Novosti.rs).

Ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами, обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность.

Kosovo online сообщает, что сегодня на мирную акцию протеста перед зданием муниципалитета Звечан вышли несколько тысяч сербов. Собравшиеся граждане развернули сербский флаг длиной 250 м. Солдаты международных сила безопасности под эгидой НАТО (KFOR) установили несколько рядов колючей проволоки вокруг здания муниципалитета. Бывший глава представительного органа муниципалитета Звечан Срджан Милосавлевич повторил требования об отведении спецназа косовской полиции с севера Косово и Метохии и допуске сербских сотрудников в здание муниципалитета.

Тысячи косовских сербов протестовали и 29 мая. Возле зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены сотрудники KFOR со спецсредствами. Произошли столкновения. Пострадало больше 50 сербов и 41 боец KFOR. Из-за обострения ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Милена Костерева