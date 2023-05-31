Осло и соловьи

Собравшимся в Осло на двухдневную встречу главам МИДов стран НАТО, несмотря на неформальный характер мероприятия, предстояло обсудить множество острых вопросов. Причем к 31 мая, когда дипломаты начали съезжаться в норвежскую столицу, проблем оказалось явно больше, чем ставший уже традиционной темой для обсуждения российско-украинский конфликт. Помимо него полыхнуло также в Косово, где миротворческую миссию несут военные альянса. Кроме того, 28 мая завершились выборы в Турции, по итогам которых президентом остался Реджеп Тайип Эрдоган, весь последний год препятствовавший расширению военного блока за счет Швеции. И этот, казалось бы, неразрешимый до недавних пор вопрос был чуть ли не единственный, который вселял уверенность в главу МИД Норвегии Анникен Хьюитфельдт, поведавшей стране и миру о планах союзников на ближайшие два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Sergei Grits / AP Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Sergei Grits / AP

Министры иностранных дел стран НАТО собрались на последнюю неформальную встречу перед июльским саммитом альянса в Вильнюсе. И хотя статус встречи их ни к чему не обязывал, а необходимость принятия каких-либо решений не довлела, вопросы, оказавшиеся на повестке дня, требовали внимательного рассмотрения. По словам главы МИД Норвегии Анникен Хьюитфельдт, которой на правах хозяйки пришлось за всех отчитываться о ближайших планах альянса, для северного королевства было большой честью принимать у себя союзников в «столь критически важное время, когда в Европе идет война». Она отметила: поскольку это последняя подобная встреча дипломатов перед Вильнюсом, то и значение у нее, конечно, крайне важное, а именно «подтвердить трансатлантические связи и ответить на общие вызовы».

Из первых слов госпожи Хьюитфельдт стало понятно, что Украина, которую она от имени всего альянса пообещала поддерживать «столько, сколько потребуется», как и все предыдущие встречи союзников, начиная с 24 февраля 2022 года, будет основной темой обсуждения. С другой стороны, иначе и быть не могло.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к 31 министру иностранных дел государств военного блока и рассказал им о трех необходимых шагах для успеха вильнюсского саммита.

«1) Укрепление институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО;

2) Сделать шаг к членству Украины;

3) Обеспечить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО»,— рассказал он в Twitter.

Таким образом и сам альянс, называющий поддержку Украины в ее конфликте с Россией своей ключевой задачей, и помощь Киева в составлении повестки встречи министров не оставляли дипломатам особого выбора.

Правда, Анникен Хьюитфельдт, которую журналисты атаковали вопросами про перспективы членства Украины в НАТО, казалась немного растерянной. В отличие от поднаторевшего за девять лет работы в должности генсека организации Йенса Столтенберга, она явно не была столь опытна в подборе нужных слов, реагируя на вопросы, на которые ни у кого еще нет четкого ответа. Она лишь дежурно заверила, что все члены НАТО согласны с неизбежностью присоединения Украины к альянсу.

И решительно произнесла: «Двери НАТО открыты. А когда Украина станет членом НАТО, еще предстоит обсудить. Но решать это не Москве».

Примерно в том же духе госпожа Хьюитфельдт отвечала и на другие острые вопросы — будь то будущее поста генсека НАТО, который скоро станет вакантным, атаки дронов на Москву или обострение в Косово, где миротворческую миссию несут военные альянса, она либо отсылала к господину Столтенбергу, которого в тот момент в зале не было, либо многозначительно говорила про важность единства союзников.

Пожалуй, единственным вопросом, который не застал главу МИД Норвегии врасплох, было предстоящее вступление в НАТО Швеции. Весь прошлый год и половину нынешнего присоединение Стокгольма к военному блоку блокировалось Анкарой. В апреле Турция сняла ограничения на прием в альянс Финляндии, подававшей со Швецией совместную заявку. Однако по вопросу скандинавского королевства президент республики Реджеп Тайип Эрдоган оставался непреклонен, настаивая, что шведские коллеги так и не выполнили обещания более тщательно бороться с терроризмом. Многие эксперты связывали упрямство турецкого лидера с предстоящими в мае президентскими выборами. И даже официальные представители стран НАТО почти открыто признавались, что до голосования в Турции не готовы сильно давить на Анкару, однако после завершения электоральных процедур спросят с нее по полной.

Так и случилось. «Нет никакой причины и дальше задерживать вступление Швеции в НАТО!» — оживилась на пресс-конференции госпожа Хьюитфельдт.

Она призналась, что очень рада участию «шведского коллеги в этой встрече», который и так чувствует себя среди коллег как полноценный член, и надо лишь довести дело до конца.

«И до саммита в июле»,— обозначила она желаемый срок воссоединения Норвегии и Швеции, для которых, как выяснилось, «важно быть в одном военном альянсе», в рамках НАТО. Причем министр так обстоятельно говорила о том, как Турции немедленно надо принять долгожданное и, судя по всему, единственно правильное решение, что в какой-то момент ей напомнили: заявку Швеции еще до сих пор не одобрила и Венгрия. Но Анникен Хьюитфельдт, видимо придерживаясь общего мнения, что как только Анкара примет правильное решение, за ней последует Будапешт, дежурно добавила: «Им тот же сигнал. Нет причин задерживать Швецию».

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в колонке для The Financial Times 31 мая написал, что 1 июня в стране «вступает в силу новое законодательство, которое делает незаконным участие в террористической организации любым способом, способствующим, укрепляющим или поддерживающим ее». «Таким образом, мы выполняем последнюю часть нашего соглашения. Швеция полностью поддерживает Турцию (в борьбе.— “Ъ”) против всех угроз ее национальной безопасности и осуждает все террористические организации, включая РПК (Рабочую партию Курдистана), которые совершают нападения на нее»,— написал господин Кристерссон.

Так или иначе, союзники по НАТО явно были полны решимости добиться от Анкары одобрения шведской заявки. Они даже могли бы почти полным составом высказать все наболевшее главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу. Однако его в Осло не оказалось — в Турции в эти дни происходит формирование нового парламента и, соответственно, правительства, поэтому союзническую встречу ему пришлось пропустить.

Впрочем, как сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, в ближайшие дни у него запланирован контакт с турецкими коллегами. Возможно, после этого многое и прояснится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, ибо у нее «нет никаких споров с этими странами», а к тому же эти государства «не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией». Правда, посольство РФ в Швеции ранее также заявляло, что новые члены военного блока «станут легитимной целью для ответных мер со стороны России».

Алексей Забродин