В Курской области выявлено семь «завозных» случаев кори

Все семь случаев заболеваемости корью в Курской области являются «завозными». Об этом на оперативном совещании заявил курирующий здравоохранение вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

По его словам, за последнюю неделю новых случаев кори не зафиксировано. Иммунизация населения от болезни в регионе составляет 96,3%. Власти приобрели дополнительно 6 тыс. доз вакцины от кори. По словам Андрея Белостоцкого, иммунизируются дети и пожилые люди, а также жители присоединенных территорий, не имеющие отметок о вакцине. За последнее время дополнительно привились 3,4 тыс. человек.

В Черноземье в 2023 году помимо Курской области случаи также выявлены в Воронежской (пять) и Тамбовской (один) областях.

Подробнее о вспышке заболевания в России читайте в материале «Ъ» «Покорение кори».

Александр Прытков

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