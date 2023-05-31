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Коммерсантъ FM
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В Курской области ранило двух строителей защитных сооружений на границе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о ранении двух строителей защитных сооружений на границе в результате обстрела со стороны Украины.

Под обстрел в этот раз попал Кореневский район. Один из строителей получил ссадины ног и легкую контузию, второй – ранение кисти руки средней тяжести. Первый отказался от госпитализации, второй сейчас находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную.

Ранее сегодня, 31 мая, под обстрел попал поселок Теткино в Глушковском районе. Пострадавших там не было. В воскресенье, 28 мая, из-за падения выпущенных со стороны Украины снарядов в Суджанском районе получил контузию строитель.

В Курской области из-за обстрелов приграничных территорий действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В регионе запрещено использование беспилотников. Власти предлагают жителям приграничных регионов переселяться в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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