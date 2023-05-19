Губернатор: жители приграничных районов Курской области отказываются от временного переселения

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что жители приграничного Глушковского района отказываются от временного переселения в безопасное место. Вчера в ходе очередного обстрела районного центра ранение получили два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Раненых отпустили из больницы после хирургической обработки ран. «Всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей. Еще раз предложил жителям временно переселиться, пока все отказываются»,— написал глава региона в своем Telegram-канале после посещения Глушковского и Хомутовского районов. Власти предлагают людям помощь с временным размещением в безопасных местах с начала года.

В ходе поездки Роман Старовойт посетил разрушенную центральную площадь, а также пообщался с добровольцами народной дружины и осмотрел технику добровольных и пожарных отрядов.

В Курской области из-за обстрелов приграничных территорий действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. Ранее власти рекомендовали жителям не использовать беспилотники. «Из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории» чиновники решили запретить их использование до снятия среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж