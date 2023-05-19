В Курской области запретили использование беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе введен запрет на использование беспилотников. Ранее действовала такая рекомендация.

«Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он добавил, что запрет будет действовать до снятия режима среднего реагирования.

Ограничения введены в связи с обстрелами Курской области. Власти предлагают жителям приграничных регионов временно переселиться в безопасные места, но те, по словам губернатора, отказываются.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж