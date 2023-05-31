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Коммерсантъ FM
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«Роснефть» в первом квартале получила 323 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом квартале 2023 года выросла на 43% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, до 323 млрд руб., говорится в отчетности. EBITDA в увеличилась на 25% квартал к кварталу, составив 672 млрд руб. Акции «Роснефти» после публикации отчета выросли на 1,3%. Вчера, 30 мая, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 17,97 руб. на акцию.

Капитальные затраты компании за указанный период снизились на 11,3%, до 275 млрд руб. «Роснефть» увеличила добычу углеводородов на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, до 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча жидких углеводородов выросла на 0,8%, до 4 млн баррелей в сутки. Среднесуточная добыча газа компанией достигла 1,5 млн б. н. э. в сутки, увеличившись на 2,7%.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что основным драйвером объемов производства стал проект «Сахалин-1», суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза квартал к кварталу. При этом он добавил, что «вынужденный простой после ухода американской компании ExxonMobil с позиции оператора проекта негативно сказался на технических условиях разработки месторождений».

«Давление на показатели компании в отчетном квартале оказали изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с января, эмбарго на нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, введенное с февраля в дополнение к эмбарго на нефть, а также ограничение добычи нефти в стране начиная с марта»,— сказал господин Сечин.

Как стало известно «Ъ», «Роснефть» предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, тогда как европейский сорт Brent мало представлен. Сама «Роснефть» уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals. В Минфине «прорабатывают» эту идею.

Подробности — в материале «Ъ» «Dubai как нефть».

Лаура Кеффер

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