Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 17,97 руб. на акцию

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды из расчета 17,97 руб. на акцию, говорится на сайте раскрытия информации. Акционеры рассмотрят этот вопрос о на годовом собрании, которое состоится 30 июня в заочной форме.

Промежуточные дивиденды компании за первое полугодие 2022 года составили 20,39 руб. на акцию. На их выплату в общей сложности потратили 216,1 млрд руб., 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2022 году упала на 7,9%, до 813 млрд руб. Падение объясняли передачей активов во внешнее управление в Германии и волатильностью курса рубля. Показатель EBITDA вырос на 9,5% год к году, выручка — на 3,2% год к году. Объем капитальных затрат превысил 1,1 трлн руб., показав рост на 7,9% относительно 2021 года.

О деятельности компании — в материале «Ъ» «"Роснефть" не остановится в Казахстане».

Лаура Кеффер