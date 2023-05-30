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Коммерсантъ FM
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Глава ФНС Егоров о перечне блогеров для проверки неуплаты налогов: каких списков у нас только нет

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что ведомство имеет разные списки, в том числе блогеров. Так он ответил на вопрос о существовании перечня блогеров, которых планируется проверить на предмет неуплаты налогов.

«У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть»,— сказал господин Егоров журналистам (цитата по ТАСС).

С начала весны против трех российских блогеров: Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской — завели уголовные дела по обвинению в неуплате налогов и отмыванию средств. В мае ФНС инициировало проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой.

В начале мая «Ведомости» писали, что ФНС проверяет доходы блогеров-инфобизнесменов, имеющих большую аудиторию в соцсетях. Сенаторы также предложили правительству рассмотреть введение налогообложения на доходы в интернете, в том числе от блогерской деятельности.

Лусине Баласян

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