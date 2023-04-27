РЕН ТВ: обвиняемая в неуплате налогов блогер Митрошина выплатила 120 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, в отношении которой в марте было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, выплатила долг в размере 120 млн руб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Саша Митрошина

Фото: @alexandramitroshina Блогер Саша Митрошина

Фото: @alexandramitroshina

О возбуждении дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) в отношении Александры Митрошиной Следственный комитет России (СКР) сообщил 21 марта. По версии следствия, она с октября 2020-го по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

По информации СКР, Александра Митрошина использовала аффилированные и контролируемые ею ИП, чтобы не платить НДС и НДФЛ. Суммарный размер неуплаченных ею налогов, по данным следствия, составил более 120 млн руб. Ранее покинувшая Россию блогер обещала, что выплатит эту сумму.

7 марта аналогичное дело возбудили против блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Их следствие подозревает в неуплате налогов на 311 млн руб. 16 марта в отношении супругов Чекалиных было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств на сумму более 130 млн руб. Сегодня, 27 апреля, СКР сообщил о задержании блогера Елены Блиновской за неуплату 918 млн руб. налогов.

Подробнее о деле Александры Митрошиной — в материале «Ъ» «Блогерше начислили 200 миллионов».

Милена Костерева