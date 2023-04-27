Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РЕН ТВ: обвиняемая в неуплате налогов блогер Митрошина выплатила 120 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, в отношении которой в марте было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, выплатила долг в размере 120 млн руб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Блогер Саша Митрошина

Блогер Саша Митрошина

Фото: @alexandramitroshina

Блогер Саша Митрошина

Фото: @alexandramitroshina

О возбуждении дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) в отношении Александры Митрошиной Следственный комитет России (СКР) сообщил 21 марта. По версии следствия, она с октября 2020-го по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

По информации СКР, Александра Митрошина использовала аффилированные и контролируемые ею ИП, чтобы не платить НДС и НДФЛ. Суммарный размер неуплаченных ею налогов, по данным следствия, составил более 120 млн руб. Ранее покинувшая Россию блогер обещала, что выплатит эту сумму.

7 марта аналогичное дело возбудили против блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Их следствие подозревает в неуплате налогов на 311 млн руб. 16 марта в отношении супругов Чекалиных было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств на сумму более 130 млн руб. Сегодня, 27 апреля, СКР сообщил о задержании блогера Елены Блиновской за неуплату 918 млн руб. налогов.

Подробнее о деле Александры Митрошиной — в материале «Ъ» «Блогерше начислили 200 миллионов».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...