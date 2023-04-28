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Коммерсантъ FM
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Явка оплачена

Елену Блиновскую отправили под арест к детям

По решению суда блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов более чем на 900 млн руб. и легализации средств, будет находиться под следствием в своем загородном доме, оцениваемом примерно в такую же сумму. Госпожа Блиновская полностью признала инкриминируемые ей преступления, оформила явку с повинной и начала погашать недоимки. Таким образом, даже если дело и дойдет до суда, мать четырех детей Блиновская может рассчитывать на отсрочку в исполнении приговора.

На этот раз блогер Елена Блиновская предпочла скрыться от публики

На этот раз блогер Елена Блиновская предпочла скрыться от публики

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На этот раз блогер Елена Блиновская предпочла скрыться от публики

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Елену Блиновскую, которая провела ночь в изоляторе временного содержания, в Пресненский райсуд доставили в десять утра, однако ее очередь, чтобы предстать перед судьей, дошла только часам к четырем дня — все это время блогер, аудитория которой составляет около 6 млн человек, провела в так называемой арестантской. Когда ее вели по коридорам суда, госпожа Блиновская закрыла лицо большим красным капюшоном, за что тут же получила от собравшихся прозвище Красная Шапочка. Оставалась в нем она и находясь в аквариуме для подсудимых.

Следователь главного следственного управления СКР, напомнив, что госпожа Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов с физического лица (НДФЛ) в особо крупном размере на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и пыталась скрыться от правоохранительных органов в Белоруссию, на границе с которой ее и задержали накануне, не стала требовать отправки блогера в СИЗО.

Как оказалась, защита женщины добилась, чтобы ей оформили явку с повинной, а кроме того, она уже начала возмещать выставленные Федеральной налоговой службой (ФНС) налоги. Соответствующую платежку судья приобщила к делу.

Адвокат госпожи Блиновской и вовсе предложила ограничиться в отношении ее клиентки запретом определенных действий. Защитница сообщила, что бухгалтерия индивидуального предпринимателя (ИП) Блиновской получила налоговые претензии только 17 апреля и разобраться с ними просто не успела. О возбуждении уголовного дела блогер не знала, а в Белоруссию отправилась не для того, чтобы скрыться, а по делам своего бизнеса. После задержания госпожа Блиновская сдала общегражданский и заграничный паспорта следствию, что гарантирует невозможность ее побега. Главным же аргументом в пользу запрета стало наличие у обвиняемой четырех маленьких детей, в том числе 2020 года рождения, которых она должна возить по учителям, врачам и проч., что делать, находясь под домашним арестом, достаточно сложно.

Суд по итогам разбирательства вернул госпожу Блиновскую к детям и мужу, с которыми она будет находиться по крайней мере до 26 июня в коттедже элитного поселка Миллениум Парк на Новорижском шоссе (где стоимость домов даже превышает ее налоговую недоимку).

Госпоже Блиновской запрещено пользоваться всеми видами связи и интернетом, в связи с чем ее бизнес будет приостановлен по крайней мере до окончания следствия.

В случае оплаты долгов по налогам женщина может оказаться под судом по обвинению в легализации. Но даже если приговор будет обвинительным, блогер в соответствии со ст. 398 Уголовно-процессуального кодекса может рассчитывать на отсрочку исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Защита госпожи Блиновской обсуждать перспективы ее уголовного преследования отказалась.

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В уголовном деле госпожи Блиновской говорится, что, реализуя учебные курсы и тренинг-марафоны в существенно большем размере и не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДФЛ, она целенаправленно раздробила бизнес. В результате в период с 2019 по 2021 год доходы от деятельности ИП поступали на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных госпоже Блиновской 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Таким образом, полагают в СКР, за этот период инфокоуч уклонилась от уплаты налогов почти на 1 млрд руб., подав в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. При этом часть незаконно полученных доходов Елена Блиновская легализовала, приобретя в том числе машину своему супругу.

Сейчас, по данным “Ъ”, ФНС и полиция проверяют еще целый ряд блогеров, использующих схемы с ИП, однако уже очевидно, что будущие расследования скорее принесут деньги в казну, чем увеличат контингент столичных СИЗО.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев

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